Такое решение приняли власти страны на оперштабе по борьбе с распространением COVID-19, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Кто из казахстанцев может попасть в Россию через сухопутную границу Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте кабинета министров страны сообщается, что министерству здравоохранения Кыргызстана совместно с заинтересованными государственными органами поручили отменить с первого мая 2022 года обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19 для граждан КР и иностранных граждан, пересекающих пункты пропуска на всем протяжении государственной границы и на всех видах транспорта. При этом Минздрав должен продолжить проведение кампании по вакцинации населения с упором на уязвимые группы населения.