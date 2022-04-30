Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Атырау, ко Дню единства народа Казахстана по городу запланировано проведение 25 праздничных мероприятий. Так, 1 мая в 10.00 на площади Султана Бейбарыса горожан ждет праздничный концерт "Бірлігіміз жарасқан байтақ елміз". Ожидается участие тысячи жителей и гостей города. В этот же день в 11.00 в Ретро парке пройдет праздничное мероприятие "Татулык. Достык". Кроме этого музыкальные концерты пройдут в Домах культуры в посёлках Акжар, Томарлы, Жанаталап, Курмангазы и Еркинкала. Вместе с тем 30 апреля и 1 мая на рынке "Аламан" для горожан будет организована сельскохозяйственная ярмарка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.