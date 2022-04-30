- Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии – современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, - рассказали в больнице.

Фото: ГКБ №7 За два дня четыре операции провели пациентам с ожирением хирурги городской клинической больницы №7. Одной из прооперированных пациенток 40 лет, страдала ожирением (общий вес - 103 килограмма, индекс массы тела – 42).Операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ и ряда сопутствующих заболеваний. В зависимости от сроков в послеоперационный период, пациенты теряют от 15 до 80 килограмм избыточного веса. Подобные операции, стоимость которых составляет 600 тысяч тенге, проводятся в плановом порядке и по показаниям в рамках ОСМС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.