29 апреля стало известно, что в Уральске скончалась роженица Таншолпан Муканова. Женщина 10 дней пролежала в коме. Родственники Таншолпан обвинили медперсонал в бездействии. Сегодня, 30 апреля, в министерстве здравоохранения РК сообщили, информация о роженице из Уральска поступила 19 апреля и сразу была организована телемедицина, куда подключили ведущих профильных специалистов республиканских клиник для оперативного решения тактики лечения беременной в критическом состоянии. - Транспортировка пациентки в республиканскую клинику не была возможной из-за тяжести состояния. С 19 апреля лечение пациентки проводилось по рекомендациям специалистов республиканских клиник. К сожалению, несмотря на проведенные комплексные меры спасти женщину не удалось. Причина летального исхода будет определена после патолого -анатомического и гистологического исследования, - сообщили в ведомстве. В профильном министерстве пообещали, что по данному случаю будет проведен детальный анализ по выявлению причин смертности. Вместе с тем в министерстве добавили, что проводится ежедневный мониторинг беременных, находящихся в тяжелом и в критическом состоянии, а при необходимости оперативно решается вопрос транспортировки пациентов санавиацией в республиканские клиники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.