Оно будет частичным и наблюдать его смогут только в Южной Америке, Антарктиде, Тихом и Атлантическом океане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На сайте Московского планетария сообщается, что частичное затмение Солнца начнётся 30 апреля в 23:45 по времени Уральска на восходе Солнца у антарктического побережья Тихого океана, а завершится первого мая в 03:38 по времени Уральска на заходе Солнца в восточной зоне Тихого океана недалеко от побережья Чили. Затмение будет видно в южной части Южной Америки (Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай, часть Перу и Боливии), а также в юго-восточной части Тихого океана. Однако можно будет посмотреть онлайн-трансляцию. Второе в этом году солнечное затмение произойдёт 25 октября. Также в 2022 году пройдут два лунных затмения - 16 мая и восьмого ноября.