– Например, в апреле поступила информация о готовящемся «проносе» запрещённых к использованию предметов на территорию учреждения. Сотрудники при досмотре поступившей бандероли осуждённому обнаружили спрятанные ухищрённым способом в резиновых тапочках под стелькой вещество белого цвета. При вскрытии и проверке посылки присутствовал сам осуждённый. Была вызвана следственно оперативная группа, после чего составили акт изъятия запрещённых предметов. Проводится служебное расследование, - рассказал Аслан Батыров.

Учреждение уголовно-исполнительной системы РУ-170/3 является колонией максимальной безопасности. Здесь отбывают наказание люди, которых осудили за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование и педофилия. Сотрудники учреждения на постоянной основе проводят работу по обнаружению и изъятию запрещённых к использованию предметов. По словам начальника режимного отдела Аслана Батырова, чаще всего запрещённые предметы пытаются передать заключённым через посылки, бандероли и передачи. Родственники и друзья осуждённых ухищрённым способом прячут наркотические вещества в продуктах питания, медикаментах, одежде, сигаретах и предметах личной гигиены.К слову, за подобное административное правонарушение предусмотрена ответственность. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.