Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в связи с предстоящими мероприятиями, приуроченными к празднованию Дня единства народа Казахстана 30 апреля с 15.00 до 18.00 и 1 мая с 9.00 до 14.00 будет перекрыта дорога по проспекту Назарбаева от улицы Досмухамедова до улицы Сарайшык. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.