Годовалый малыш из Уральска стремительно теряет слух

– Индийский врач уже провёл немало успешных операций в Казахстане. Сейчас эти дети слышат и ничем не отличаются от своих сверстников. Я мечтаю попасть к нему на приём и возлагаю на этого доктора большие надежды. Ведь чем старше ребенок, тем меньше шансов на удачный исход операции, - говорит обеспокоенная женщина.Стоимость операции составляет 21 миллион тенге, из которых семье удалось собрать почти 11 миллионов тенге. Не хватает ещё 10 миллионов. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. Тем более Нургуль уже внесла предоплату за первый этап операции в размере двух миллионов тенге. Дату операции обещали назначить сразу после того, как соберётся необходимая сумма.
- Очень тяжело знать, что мой ребёнок отличается от своих сверстников. У него нет одного ушка, но это полбеды. Ведь он ещё и теряет слух. Так хочется окликнуть его и услышать «ау, мама». Но эти диагнозы не дают такой возможности. Хочу, чтобы сын бегал, прыгал спокойно общался с друзьями, познал мир и учился жить, - заключила Нургул Кенжегалиева.Желающие помочь могут перечислить деньги на карту Kaspi gold - 4400 4301 4720 7960. Счёт привязан к номеру 8 (747) 183-30-87. Счёт в Halyk Bank: 4405 6397 1012 5236. Счёт привязан к номеру: 8 (775) 316-81-46. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.