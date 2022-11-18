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Социум

Годовалый малыш из Уральска стремительно теряет слух

У мальчика сразу три диагноза, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Нургуль Кенжегалинвой Рахиму Мендибай всего год и восемь месяцев, он родился без левого ушка. Врачи поставили ему диагноз атрезия и микротия слухового прохода с левой стороны, кондуктивная тугоухость третьей степени. По словам мамы малыша Нургуль Кенжегалиевой, с левой стороны у мальчика отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии ребенка нет. Помочь Рахиму может операция, которая состоит из двух этапов. Если раньше её проводили в специальной клинике Астаны,
Арайлым Усербаева
Годовалый малыш из Уральска стремительно теряет слух
У мальчика сразу три диагноза, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Годовалый малыш из Уральска стремительно теряет слух
Годовалый малыш из Уральска стремительно теряет слух
Фото предоставлено Нургуль Кенжегалинвой Рахиму Мендибай всего год и восемь месяцев, он родился без левого ушка. Врачи поставили ему диагноз атрезия и микротия слухового прохода с левой стороны, кондуктивная тугоухость третьей степени. По словам мамы малыша Нургуль Кенжегалиевой, с левой стороны у мальчика отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии ребенка нет. Помочь Рахиму может операция, которая состоит из двух этапов. Если раньше её проводили в специальной клинике Астаны, куда несколько раз в год приезжал специалист из Индии международного класса Ашаш Бхумкар, то сейчас она проводится лишь в Дубае.
– Индийский врач уже провёл немало успешных операций в Казахстане. Сейчас эти дети слышат и ничем не отличаются от своих сверстников. Я мечтаю попасть к нему на приём и возлагаю на этого доктора большие надежды. Ведь чем старше ребенок, тем меньше шансов на удачный исход операции, - говорит обеспокоенная женщина.
Стоимость операции составляет 21 миллион тенге, из которых семье удалось собрать почти 11 миллионов тенге. Не хватает ещё 10 миллионов. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. Тем более Нургуль уже внесла предоплату за первый этап операции в размере двух миллионов тенге. Дату операции обещали назначить сразу после того, как соберётся необходимая сумма.
- Очень тяжело знать, что мой ребёнок отличается от своих сверстников. У него нет одного ушка, но это полбеды. Ведь он ещё и теряет слух. Так хочется окликнуть его и услышать «ау, мама». Но эти диагнозы не дают такой возможности. Хочу, чтобы сын бегал, прыгал спокойно общался с друзьями, познал мир и учился жить, - заключила Нургул Кенжегалиева.
Желающие помочь могут перечислить деньги на карту Kaspi gold - 4400 4301 4720 7960. Счёт привязан к номеру 8 (747) 183-30-87.  Счёт в Halyk Bank: 4405 6397 1012 5236. Счёт привязан к номеру: 8 (775) 316-81-46.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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