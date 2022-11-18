Годовалый малыш из Уральска стремительно теряет слух

У мальчика сразу три диагноза, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Нургуль Кенжегалинвой Рахиму Мендибай всего год и восемь месяцев, он родился без левого ушка. Врачи поставили ему диагноз атрезия и микротия слухового прохода с левой стороны, кондуктивная тугоухость третьей степени. По словам мамы малыша Нургуль Кенжегалиевой, с левой стороны у мальчика отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии ребенка нет. Помочь Рахиму может операция, которая состоит из двух этапов. Если раньше её проводили в специальной клинике Астаны,