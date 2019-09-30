Иллюстративное фото из архива МГ - Водитель 1990 года рождения, управляя автомашиной марки ВАЗ-21115, двигаясь в западном направлении по пр.Н.Назарбаева, на пересечении с ул.Сарайшык допустил столкновение с автомашиной марки «Мерседес» под управлением водителя 1984 года рождения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В результате ДТП пассажир автомашины марки ВАЗ-21115, малолетний ребенок 2018 года рождения был доставлен в травмпункт областной многопрофильной больницы. К сожалению, в 8.00 в тот же день малыш от полученных травм скончался в отделении реанимации. Второй пассажир автомашины ВАЗ-21115, 23-летний мужчина, госпитализирован в отделение реанимации областной многопрофильной больницы. - Назначены ряд экспертиз, начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в пресс-службе полиции.