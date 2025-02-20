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Социум

Гололед и метель ожидаются на западе Казахстана 21 февраля

В регионах объявлено штормовое предупреждение.
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Гололед и метель ожидаются на западе Казахстана 21 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 21 февраля в Западно-казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, снег. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью до -19. 

Осадки в виде дождя и снега, а также гололед и низовая метель ожидается в Атырауской области. Днем +2 градуса, ночью до -10. 

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Сильный снег и метель синоптики прогнозируют в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит -10 градусов, ночью похолодает до -17. 

В Мангистауской области снег, гололед, метель, туман. Днем ожидается до +2 градусов, ночью -8. 

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