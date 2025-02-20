Гололед и метель ожидаются на западе Казахстана 21 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 21 февраля в Западно-казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, снег. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью до -19.

Осадки в виде дождя и снега, а также гололед и низовая метель ожидается в Атырауской области. Днем +2 градуса, ночью до -10.

Сильный снег и метель синоптики прогнозируют в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит -10 градусов, ночью похолодает до -17.

В Мангистауской области снег, гололед, метель, туман. Днем ожидается до +2 градусов, ночью -8.