- В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до -1..+1.
- В Атырау будет облачно. Днём будет +7..+9 градусов, ночью 0..+2 градусов.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов.
- В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов.
Гололед и сильный ветер ожидаются в ЗКО
Штормовое предупреждение объявлено на 30 октября. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" 30 октября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. На севере и западе области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В Уральске 30 октября ожидается туман, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до -1..+1. В Атырау будет облачно. Днём будет +7..+9 градусов, ночью 0..+2 градусов. В Актобе прогнозируют переменну