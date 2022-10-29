Гололед и сильный ветер ожидаются в ЗКО

Штормовое предупреждение объявлено на 30 октября. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" 30 октября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. На севере и западе области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В Уральске 30 октября ожидается туман, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. В Уральске ожидается снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до -1..+1. В Атырау будет облачно. Днём будет +7..+9 градусов, ночью 0..+2 градусов. В Актобе прогнозируют переменну