Гололед и туман прогнозируют на западе Казахстана 4 ноября

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ожидается дождь с переходом в снег.

По данным РГП "Казгидромет", 4 ноября днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, туман, +3 градуса. Ночью туман, температура воздуха опустится до -6 градусов.

В Атырауской области осадков не ожидается, днем +7 градусов, ночью -5.

До трех градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области, ночью синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег, гололед, туман, -6 градусов.

Днем 4 ноября в Мангистауской области осадков не ожидается, +10 градусов. Ночью на юге области дождь, туман, +8 градусов.