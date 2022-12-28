Гололёд ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 29 декабря в ЗКО ночью на юго-западе и днём на северо-западе региона ожидается гололёд. Западные регионы по-прежнему будут под влиянием ложбины циклона, с чем пройдут осадки. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -2..-4 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет снег. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - снег. Дн