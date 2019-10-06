Автор: Игорь Воротной Фото: sputniknews.kz Бой проходил сегодня, 6 октября на ринге Madison Square Garden в Нью-Йорке. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал GGG, что позволило ему вновь стать чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Геннадий Головкин в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Ранее в андеркарте вечера Головкин - Деревянченко победили казахстанец Али Ахмедов, белорус Иван Баранчик, поляк Камил Шеремета и американцы Брайан Себальо и Никита Абабий, а ирландец Джо Уорд проиграл из-за травмы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.