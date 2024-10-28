Голый мужчина пытался выпрыгнуть из окна палаты реанимации в Мангистау

Пациент, находившийся на лечении в нейроинсультном отделении из-за сердечных проблем, был спасён полицейскими, прибывшими по вызову. Медики сообщили, что мужчина пытался выпрыгнуть в состоянии психомоторного возбуждения.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице 54-летний пациент попытался совершить суицид, выпрыгнув из окна палаты реанимации, сообщает Lada.

Причиной инцидента, по предварительным данным ДП Мангистауской области, могла стать семейная ссора.

Пациент, находившийся на лечении в нейроинсультном отделении из-за сердечных проблем, был спасён полицейскими, прибывшими по вызову. Медики сообщили, что мужчина пытался выпрыгнуть в состоянии психомоторного возбуждения.

После инцидента ему ввели успокоительное. На данный момент состояние пациента стабильное, он остаётся под наблюдением врачей, а возле его палаты дежурят полицейские.

Напомним, статистика по суицидам в Казахстане в последние годы вызывает серьезные беспокойства. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан занимает 20-е место в мире по количеству самоубийств среди населения. Особенно тревожна ситуация среди молодежи: страна находится на 10-м месте по числу самоубийств среди людей в возрасте от 10 до 19 лет В среднем, уровень суицидов в Казахстане составляет около 10-15 случаев на 100 000 населения.

Также уровень суицидов варьируется в зависимости от региона. В некоторых областях, таких как Восточно-Казахстанская и Карагандинская, наблюдается более высокий уровень самоубийств. Основными факторами, способствующими суицидам, являются психические расстройства, социальные и экономические проблемы, а также семейные конфликты.