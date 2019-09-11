Фото со страницы группы mamochki_uralska_vmeste_new в Instagram Местные жители активно комментируют фото, при этом многие отнеслись к этому с юмором. - Может, у него дома воды нету? - написал пользователь kopeechkinanataliia - Может, это такой протест из-за воды?))) - оставила комментарий пользователь inkarova1612 Комментаторы недоумевают, где же полиция. - Больной что ль, или не хватает, капец, где патрули, что должны быть в парке, как с детьми выходить??? Если есть мужики, поимайте и отшлепайте на хрен, идиот..., - написала miranda_zh_milana. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.