Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Голышом ходил по улице житель Атырау

40-летнего мужчину забрали полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Позже мужчина объяснил, что просто перебрал в сауне с друзьями. - В центральном микрорайоне «Жилгородок» его остановил ближайший полицейский патруль. Полицейские тут же укрыли его от глаз одеялом, отвезли в наркодиспансер, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Специалисты отметили, что у него – средняя степень опьянения, а потому оставили его на несколько часов трезветь. - На хулигана заполнен протокол по ст. 434 КОАП РК «Нарушение общественного порядка» и материал с
Дана Рахметова
Голышом ходил по улице житель Атырау
40-летнего мужчину забрали полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Позже мужчина объяснил, что просто перебрал в сауне с друзьями. - В центральном микрорайоне «Жилгородок» его остановил ближайший полицейский патруль. Полицейские тут же укрыли его от глаз одеялом, отвезли в наркодиспансер, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Специалисты отметили, что у него – средняя степень опьянения, а потому оставили его на несколько часов трезветь. - На хулигана заполнен протокол по ст. 434 КОАП РК «Нарушение общественного порядка» и материал сейчас уже в суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
мужчина

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article