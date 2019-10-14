Голышом ходил по улице житель Атырау

40-летнего мужчину забрали полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Позже мужчина объяснил, что просто перебрал в сауне с друзьями. - В центральном микрорайоне «Жилгородок» его остановил ближайший полицейский патруль. Полицейские тут же укрыли его от глаз одеялом, отвезли в наркодиспансер, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Специалисты отметили, что у него – средняя степень опьянения, а потому оставили его на несколько часов трезветь. - На хулигана заполнен протокол по ст. 434 КОАП РК «Нарушение общественного порядка» и материал с