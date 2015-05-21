_FT6u2JDGyYРазработчики Google выпустили новое экспериментальное расширение для Google Chrome, позволяющее делиться ссылками с помощью звука. Расширение Google Tone дает возможность преобразовать адрес ссылки в специальный звуковой сигнал. Компьютер, находящийся рядом с открытым браузером Chrome, будет автоматически принимать этот сигнал, преобразовывать его обратно в ссылку и предлагать пользователю открыть ее. Функцией можно будет пользоваться только в том случае, если ваш сосед по комнате тоже использует Chrome и установил на него Google Tone. По словам авторов расширения Алекса Кауфманна и Бориса Смаса, они написали программу всего за один день. Идея пришла к ним в ходе размышлений о влияния новых технологий на процесс передачи информации. В частности, они пришли к тому, что электронная почта и социальные сети упростили процесс передачи информации на расстоянии, но усложнили его для тех, кто хочет поделиться ссылкой с соседом. Пожалуй, в качестве недостатка Google Tone следует отметить то, что ваш начальник сможет буквально подслушать, как вы делитесь с коллегой ссылкой на котиков в рабочее время. источник: w-o-s.ru
Google Chrome научился делиться ссылками с помощью звука
_FT6u2JDGyY Разработчики Google выпустили новое экспериментальное расширение для Google Chrome, позволяющее делиться ссылками с помощью звука. Расширение Google Tone дает возможность преобразовать адрес ссылки в специальный звуковой сигнал. Компьютер, находящийся рядом с открытым браузером Chrome, будет автоматически принимать этот сигнал, преобразовывать его обратно в ссылку и предлагать пользователю открыть ее. Функцией можно будет пользоваться только в том случае, если ваш сосед по комнате тоже использует Chrome и установил на него Google Tone. По словам авторов расширения Алекса Кауфманна