Google Chrome научился делиться ссылками с помощью звука

_FT6u2JDGyY Разработчики Google выпустили новое экспериментальное расширение для Google Chrome, позволяющее делиться ссылками с помощью звука. Расширение Google Tone дает возможность преобразовать адрес ссылки в специальный звуковой сигнал. Компьютер, находящийся рядом с открытым браузером Chrome, будет автоматически принимать этот сигнал, преобразовывать его обратно в ссылку и предлагать пользователю открыть ее. Функцией можно будет пользоваться только в том случае, если ваш сосед по комнате тоже использует Chrome и установил на него Google Tone. По словам авторов расширения Алекса Кауфманна