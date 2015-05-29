GOOGLE ПРЕДСТАВИЛА КОНКУРЕНТА INSTAGRAM - GOOGLE PHOTOS

Компания Google запустила облачный сервис для хранения и редактирования фотографий и видеороликов под названием Google Photos. Компания Google на проходящей в Сан-Франциско конференции I/O анонсировала новый фотосервис, отделенный от социальной сети Google+. Приложение Google Photos ("Фотографии Google") служит для хранения и управления всей медиаколлекцией пользователя. Веб-версия, а также клиенты для iOS- и Android-устройств будут доступны в течение сегодняшнего дня, передают "Вести". ydBjsZnHrwM Программа похожа на функцию "Фото" в Google+, только без социального компонента. В ней можно улу