Компания Google на проходящей в Сан-Франциско конференции I/O анонсировала новый фотосервис, отделенный от социальной сети Google+. Приложение Google Photos ("Фотографии Google") служит для хранения и управления всей медиаколлекцией пользователя. Веб-версия, а также клиенты для iOS- и Android-устройств будут доступны в течение сегодняшнего дня, передают "Вести". ydBjsZnHrwM Программа похожа на функцию "Фото" в Google+, только без социального компонента. В ней можно улучшать снимки при помощи встроенных инструментов, создавать коллажи, анимационные ролики и "фотоистории". Максимальное разрешение изображений ограничено 16 мегапикселями, видео — Full HD. В Google Photos нет необходимости создавать альбомы, помечать снимки тегами или метками — технология компьютерного зрения сделает все самостоятельно. Пользователь сможет найти любую интересующую его фотографию, просто введя поисковый запрос. "Умные" алгоритмы самообучаемы: со временем они смогут узнавать лица, объекты и места, и группировать снимки автоматически, исходя из того, что на них изображено. Также в приложении есть "Помощник" (Assistant), который помогает организовать медиатеку. Он же позволяет создавать слайд-шоу и клипы из фотографий и видео. Для того, чтобы быстро распределить фотографий, в сервисе включена функция распознавания лиц, с помощью нее можно находить людей, которые не отмечены на фото. Это уже не первая попытка Google по соперничать с знаменитыми онлайн-сервисами. Например, Google+ разрабатывался с ожиданиями достичь востребованности наравне с Facebook. Но к сожалению созданный сервис не оправдал надежд корпорации, напоминаетStripnews.
GOOGLE ПРЕДСТАВИЛА КОНКУРЕНТА INSTAGRAM - GOOGLE PHOTOS
Компания Google запустила облачный сервис для хранения и редактирования фотографий и видеороликов под названием Google Photos. Компания Google на проходящей в Сан-Франциско конференции I/O анонсировала новый фотосервис, отделенный от социальной сети Google+. Приложение Google Photos ("Фотографии Google") служит для хранения и управления всей медиаколлекцией пользователя. Веб-версия, а также клиенты для iOS- и Android-устройств будут доступны в течение сегодняшнего дня, передают "Вести". ydBjsZnHrwM Программа похожа на функцию "Фото" в Google+, только без социального компонента. В ней можно улу