Медицинская маска тоже частично защитит от запахов. Аким ЗКО предложил снизить цены на маски до 40 тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Камыш в Атырауской области горит почти ежегодно. В этот раз возгорание началось утром 20 сентября и к 19 часам запах гари уже добрался до города. Внештатный врач-терапевт областного управления здравоохранения Гульжан Сайынова отметила, что наличие большого количества пепла в воздухе может повредить органы дыхания.
- В таких случаях могут обостриться хронические заболевания носа и лёгких. Однако такие обострения возникают только при постоянном и длительном контакте с пеплом. Если вы почувствовали запах гари, немедленно плотно закройте окна, дома или в офисе следует включить кондиционер. Постарайтесь воздержаться от физических нагрузок. Не нужно бегать и заниматься спортом, чтобы глубоко не вдыхать, - рекомендовала врач.
К слову, ношение марлевой или одноразовой медицинской маски частично защитить вас от запахов, также хорошо помогают промышленные респираторы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.