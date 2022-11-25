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Социум

Горнолыжный сезон откроется в Алматы 26 ноября

Два крупных курорта открывают сезон с разницей в неделю. Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Алматы сообщили, что 26 ноября на высокогорном курорте Shymbulak состоится официальное открытие зимнего сезона. Ночные катания будут работать каждые вторник, четверг и субботу. На горнолыжном курорте Oi-Qaragai сезон откроется третьего декабря. В ведомстве добавили, что территории двух этих курортов действует единый сезонный абонемент. Туристический продукт является первым этапом объединения горных курортов Алматы и Алматинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому,
Дана Рахметова
Горнолыжный сезон откроется в Алматы 26 ноября
Два крупных курорта открывают сезон с разницей в неделю.
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Алматы сообщили, что 26 ноября на высокогорном курорте Shymbulak состоится официальное открытие зимнего сезона. Ночные катания будут работать каждые вторник, четверг и субботу. На горнолыжном курорте Oi-Qaragai сезон откроется третьего декабря. В ведомстве добавили, что территории двух этих курортов действует единый сезонный абонемент. Туристический продукт является первым этапом объединения горных курортов Алматы и Алматинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы горы

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