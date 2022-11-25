Горнолыжный сезон откроется в Алматы 26 ноября

Два крупных курорта открывают сезон с разницей в неделю. Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Алматы сообщили, что 26 ноября на высокогорном курорте Shymbulak состоится официальное открытие зимнего сезона. Ночные катания будут работать каждые вторник, четверг и субботу. На горнолыжном курорте Oi-Qaragai сезон откроется третьего декабря. В ведомстве добавили, что территории двух этих курортов действует единый сезонный абонемент. Туристический продукт является первым этапом объединения горных курортов Алматы и Алматинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому,