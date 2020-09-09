Как рассказал директор городской многопрофильной больницы Арман Калибеков, на сегодняшний день больница полностью готова принимать пациентов. Шестого сентября инфекционный стационар в ГМБ закрылся и в помещениях была проведена санобработка. - В период пандемии больница использовала все свое оборудование, также была оказана большая помощь акиматом области, были доставлены кислородные концентраторы, оксиметры. За этот период в нашем медучреждении лечение получили более 2500 пациентов, - рассказал Арман Калибеков. Как стало известно, когда в больнице открыли инфекционный стационар, 80% сотрудников вышли на работу, оставшиеся были переведены в областную многопрофильную больницу, где они работали по своим специальностям. - Также были единичные случаи, когда сотрудники не захотели работать в силу состояния здоровья и по семейным обстоятельствам. На сегодняшний день все они вернулись на свои рабочие места, - говорит директор ГМБ. Стоит отметить, что на время работы инфекционного стационара в медучреждении были полностью приостановлены все плановые операции, сейчас проведение операций возобновляется, но поэтапно. По словам директора, больница готова на случай второй волны COVID-19. - Мы всегда готовы оказывать медицинскую помощь населению, опыт у нас наработан, поэтому, не дай бог конечно, но если в друг вторая волна будет, наш стационар готов оказать медицинскую помощь в борьбе с коронавирусом, - рассказал Арман Калибеков и отметил, что дефицита в кадрах нет, в больнице работают 638 сотрудников, и около 100 из них это врачи. Напомним, в Уральске в период пандемии согласно приказу областного управления здравоохранения 17 июня городская многопрофильная больница была перепрофилирована в инфекционный стационар на 449 коек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.