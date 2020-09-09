В социальной сети Instagram на странице zhaloby_uralsk_official появилось сообщение от жителя Уральска. Ему пришло SMS-уведомление о неоплаченном административном штрафе. Кроме того, его попросили явиться в управление административной полиции Уральска по адресу: ул. Гагарина, 2/5. Как оказалось, такое SMS-оповещение получил не только он, но и другие уральцы. Они 8 сентября пришли по указанному адресу, где начальник отдела управления административной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрагимов попросил горожан проигнорировать эту рассылку. - Управлением административной полиции было направлено SMS- уведомление в адрес местных жителей области о необходимости уплаты штрафа и явки в отделение административной практики. В ходе проверки выяснилось, что SMS- сообщения пришли из-за сбоя во внутренней системе департамента полиции ЗКО, - пояснил Олжас Ибрагимов. Он принес извинения уральцам за сообщения о ложных штрафах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.