Нарушение запрета потребления табачных изделий

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, за восемь месяцев этого года сотрудники полиции составили более трех тысяч протоколов на людей, которые курили в запрещенных местах. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила более 21 млн тенге. – Курение запрещается в подъездах домов, а также в организациях образования, в организациях для отдыха несовершеннолетних, организациях здравоохранения, пунктах общественного питания, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других общественных местах. Штраф, согласно статье 441 КоАП РК "", составляет 15 МРП. Курение разрешено в строго отведенных для этого местах, - сообщили в полиции.