За неделю американская валюта повысилась на 5 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Доллар подорожал в обменниках Уральска Продажа доллара в обменниках Уральска на сегодняшний день составляет 430 тенге. Российский рубль продается по 5,68 тенге, покупка составляет - 5,55 тенге. По данным сайта Национального банка, официальный курс американской валюты на 3 сентября составил  418 тенге, уже сегодня, 9 сентября, он составил - 423,5 тенге. Таким образом, за неделю курс валюты поднялся на 5 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.