По словам акима Таскалинского района Алдияра Халелова, в районе активно ведутся работы по увеличению доли продукции местного содержания, увеличению продуктивности за счет применения современных технологий и районирования элитных семян, увеличения поголовья племенного скота засчет развития СПК. - В текущем году наблюдается увеличение поголовья сельскохозяйственных животных. Поголовье КРС составило 31,9 тысячи голов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 107,7%, поголовье МРС составило 77,3 головы, что больше на 106,1%, поголовье лошадей составило 12,5 тысячи голов, что больше на 119,5%, - рассказал Алдияр Халелов. Приоритетным направлением в развитии животноводства является развитие племенного животноводства. В районе имеется 3121 голова племенного КРС. - За 8 месяцев текущего года 63 товаропроизводителям района по программе «Развитие племенного животноводства, увеличение продуктивности и качества продукции животноводства» было выплачено субсидий на сумму 145 млн 633 тысячи 600 тенге (на закуп отечественного племенного КРС в сумме 48 млн 600 тысяч, на проведение племенных работ - 69 млн тенге, для удешевления стоимости бычков, реализуемых на откормплощадке вместимостью не ниже 1000 голов, - 4 млн тенге), - сообщил аким района. С начала года объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского хозяйства составил 988,6 млн тенге. В том числе в 5 хозяйствах построено 5 кашар, 1 СТО, 1 склад, приобретены племенные животные и сельхозтехника.