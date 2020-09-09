На сегодняшний день задолженность предприятия перед АО "КазТрансГаз Аймак" составляет 960 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как образовался огромный долг перед газовиками, рассказал руководитель АО "Жайыктеплоэнерго" Фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, долг перед газовиками в 960 млн тенге является задолженностью прежних лет, и образовалась она за счет работ, которые выполнялись в предыдущие годы. – В течение трех лет деньги направлялись на ремонт газотурбинных станций, сумма составляла 1,7 млрд тенге. Вы прекрасно знаете, что на территории ТЭЦ установлено оборудование японской фирмы "Hitachi". Для капитального ремонта собирались деньги в течение нескольких лет. В 2019 провели инспекцию и отремонтировали оборудование, работали специалисты приглашенные из Японии. На сегодняшний день закончены все ремонтные работы, газотурбинные установки работают и вырабатывают энергию в полном штатном режиме, в тех нормативных условиях, которые были заданы в паспортных данных станции. Деньги на эти цели брали из других статей затрат. Поэтому так получилось, что задолженность нашего предприятия перед газовиками достигла 960 млн тенге. Причиной того, что в конце августа АО "КазТрансГаз Аймак" прекратило подачу газа, стала именно эта задолженность, - рассказал Куат Мусин. По словам руководителя АО "Жайыктеплоэнерго", на сегодняшний день разрабатывается график погашения образовавшейся задолженности. Стоит отметить, что дебиторская задолженность за тепловую энергию перед АО "Жайыктеплоэнерго" составляет более 440 млн тенге, в том числе бюджетные организации задолжали за тепло 850 тысяч тенге, промышленные и прочие предприятия более 27 млн тенге. Долг населения перед предприятием составляет более 413 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.