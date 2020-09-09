иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 31 августа около 23.00 в селе Сагиз Кызылкугинского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения воспользовался тем, что входная дверь в дом была открыта и незаконно проник в жилище. В этот момент в доме никого, кроме престарелой женщины, не было. - Преступник правой рукой закрыл бабушке рот, а левой рукой стал сдирать с ее ушей золотые серьги. Она до сих пор в шоке от нападения. Узнав о случившемся, мы сразу обратились в полицию – рассказывает внук потерпевшей. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские нашли 28-летнего подозреваемого в течение двух дней. Его действия подпадают под пункт 3 части 3 статьи 191 УК РК "Грабеж с незаконным проникновением в чужое жилище". В данное время ведется досудебное расследование. – Сама потерпевшая сейчас отходит от случившегося, она рада, что стражи порядка задержали наглого грабителя, позволивший себе напасть на беззащитную престарелую женщину, - добавили в полиции. buoliRW3fm0 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.