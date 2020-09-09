Заявку на повышение на тепло АО "Жайыктеплоэнерго" подало 1 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске просят повысить тариф на тепло на 15% Иллюстративное из архива "МГ" Директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, выступая на брифинге в РСК, сообщил, что в этом году истекает срок предельных пятилетних тарифов. - Мы как положено подготовили всю документацию и 1 июля подали в антимонопольный комитет заявку на повышение тарифа на тепло на 15%. Однако на сколько будет повышен тариф, решат в антимонопольном комитете, - пояснил Куат Мусин. Напомним, в 2015 году были введены дифференцированные тарифы практически на все коммунальные услуги для жителей ЗКО. По условиям монополисты в течение пяти лет не могли подавать заявки на повышение тарифа предоставляемых ими услуг без веских причин. В декабре этого года истекает срок принятых в 2015 году тарифов. Монополисты имеют право подавать заявки на повышение тарифов с 1 июля, далее этот вопрос будет рассматриваться антимонопольным комитетом. Новые тарифы будут действовать с 1 января 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.