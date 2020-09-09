Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 сентября в региональный службе коммуникаций состоялся брифинг, где аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов рассказал, что образование – залог успешного развития государства и общества. - На сегодняшний день в Бокейординском районе функционирует 18 школ, из них 16 школ с традиционном режимом обучения, остальные будут работать дистанционно, - пояснил глава района. В этом году в школы пошли 2640 учеников. Аким Бокейординского района отметил, что ученикам дистанционного обучения предоставляются компьютеры и все необходимое оборудование. - Один из важных вопросов района - это скорость интернета. По этому поводу ведутся работы по улучшению связи, - Нурлан Рахимжанов. - Все учителя района получили сертификаты онлайн-курса «Учимся дистанционному обучению», организованного с целью повышения цифровой грамотности учителей. Стоит отметить, что в этом году в рамках программ «Ауыл-ел бесігі» и «Жұмыспен қамту жол картасы» отремонтированы три школы, районный туристический центр и детский сад в поселке Хан Орда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.