Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, в группе риска, подлежащей вакцинации от коронавирусной инфекции находятся люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями, медицинские работники и педагоги. Всего получать прививки от COVID-19 будут около 2,8 млн человек, что составляет 15% от всего населения страны. – Потребуется более 5,5 млн тысяч доз при двухдозном календаре. В данный момент мы ведем переговоры по возможному закупу российской вакцины "Спутник V", оксфордской вакцины компании "АстраЗенека" и казахстанской вакцины, - отметил Алексей Цой. По данным межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено 73 заболевших опасной инфекцией. Всего по стране 106 498 человек заболели COVID-19. В ЗКО зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, и теперь общее количество заболевших составляет 6795 человек. Кроме этого за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекцией, а также один летальный исход.