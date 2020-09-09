Как сообщили в акимате ЗКО, за каждым реализованным инвестиционным проектом стоит создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, пополнение бюджета за счет налоговых отчислений и прочее. Однако, чтобы привлечь вложения нужны соответствующие условия, необходимо обеспечить инвестиционную привлекательность региона. Одной из мер для привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата в области является работа инвестпортала invest07.gov.kz. - Главная цель портала — ознакомить казахстанских и зарубежных предпринимателей с инвестиционными возможностями нашего региона, заинтересовать потенциальных инвесторов и оказать помощь в открытии бизнеса, выборе локации для размещения и многом другом. Инвестиционный портал представляет собой трёхъязычную онлайн-платформу, которая содержит самую полную и актуальную информацию о регионе, условиях ведения бизнеса, обзоры развития приоритетных отраслей, сведения об индустриальных зонах, перспективных инвестиционных, нишевых проектах для инвесторов, «100 проектов для МСБ», о выгоде инвестиций в сферу образования, коммерческие теплицы, объекты придорожного сервиса и другое, - сообщили в акимате области. - В помощь предпринимателю — интерактивная карта инвестиционных проектов и площадок с возможностью их отбора по различным критериям — стадиям и срокам реализации, отраслям, стоимости. Карта содержит информацию о положении объектов транспортной, социальной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, данные о свободных землях, пустующих зданиях, ветхих и недостроенных объектах на территории города Уральска, промышленных предприятиях, месторождениях полезных ископаемых, рыбохозяйственных водоемах с детализацией по районам. - К основной размещенной на портале информации следует отнести нормативную и законодательную базу документов, реестр отечественных товаропроизводителей, сведения об инвестиционных проектах, требующих вложение инвестиций с целью их реализации путем долевого участия, сведения о мерах государственной поддержки в рамках госпрограмм и предоставляемых инвестиционных преференциях, планируемые мероприятия, направленные на развитие инвестиционной деятельности в регионе. На портале работает кабинет инвестора и виртуальная приемная для оперативного взаимодействия с инвесторами. Ресурс предоставляет полный набор сервисов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, начиная с анализа возможностей размещения бизнеса, получения мер господдержек, заканчивая решением оперативных вопросов на эксплуатационной стадии проектов. Эта площадка, функционирующая по принципу «одного окна» с целью повышения эффективности инструментов поддержки и создания необходимых условий для инвестора, - отметили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.