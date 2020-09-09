Сегодня, 9 сентября, у здания департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО собрались владельцы салонов красоты. Они просят увеличить время работы в будние дни, а также разрешить деятельность в выходные и праздничные дни. Владелица салона Beauty Lab Алма Большуманова говорит, что им разрешено работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. - Вы понимаете, что основной поток посетителей только после 18.00. Основная масса людей днем находятся на работе. А нам также нужно платить аренду, коммунальные услуги и кредиты. Тем более большинство мастеров ушли работать на дом. Мало того, мы потеряли своих клиентов, еще и коллег, которые нам приносят доход, - отметила она. - Кроме того, мы приобрели тепловизоры и коврики, но никак не можем вернуть потраченные на это деньги. Еще одна владелица салона красоты Елизавета Ражко отметила, что поток клиентов сократился наполовину. - Знаете, салоны и так соблюдали все санитарные нормы до карантина. И при этом возникает большой вопрос: почему приостановили деятельность именно нашей сферы. У нас все строго по записи, нет столпотворения, - сказала Елизавета Ражко. В пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО пояснили, когда санрач ЗКО выносит постановление, он основывается на постановление главного санврача Казахстана, поэтому у нас в выходные и праздничные дни салоны красоты и парикмахерские не работают. Для того чтобы продлить режим работы, владельцам нужно обратиться в оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции при акимате Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.