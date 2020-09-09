Жительница Макатского района потеряла свою кредитную карту, чем тут же воспользовалась 40-летняя мошенница, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, жительница Макатского района обратилась с жалобой, что кто-то перевел деньги с ее утерянной карты. По словам владелицы карты, она заметила пропажу только тогда, когда на ее телефон поступило сообщение о снятии денег.

– Пострадавшая рассказала, что не надеясь на свою память, держала кредитную карточку вместе с бумагой, на которой был записан ПИН-код. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Макатского района была задержана подозреваемая в совершении преступления. Ею оказалась 40-летняя жительница Актюбинской области. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщили в полиции.

По словам заместителя начальника департамента полиции Нурхата Оразбаева, более 150 преступлений были раскрыты, виновные лица привлечены к ответственности. В целях предупреждения и пресечения мошеннических действий регулярно проводятся специальные мероприятия. Сотрудники полиции предупреждают жителей области о необходимости хранить отдельно кредитные карты отдельно от паролей к ним.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Стоит отметить, что начала года в Атырауской области зарегистрировано около 400 фактов интернет-мошенничества.