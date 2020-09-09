Аким Таскалинского района Алдияр Халелов рассказал, что Таскала - один из районов, где ведутся посевные работы. Ежегодно наблюдается увеличение площади посева и продуктивности сельхозкультур. - Так как соблюдение научных методов посева и применение новых технологий позволили местным товаропроизводителям подняться на новый уровень работ. В текущем году товаропроизводители района засеяли 37,3 тысячи гектаров площади. В 2021-2022 годы планируется увеличить площадь посева еще на 60 тыся гектар. Неиспользуемые земельные участки будут возвращены в государственный земельный фонд и по конкурсу выделены работающим хозяйствам, - сообщил Алдияр Халелов. По его словам, в районе завершены зерноуборочные работы. Несмотря на то, что лето было засушливым местные товаропроизводители получили не плохой урожай. Например, с 3800 гектар озимых культур собрали 6550 тонн продукции. Средняя урожайность составила 17,2 центнера с гектара Площадь масличных культур составил 12 440 гектаров. На сегодняшний день идет уборка сафлора. Уборка подсолнуха планируется на конец сентября. Общая площадь овощных и бахчевых составила 230 гектаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.