Сегодня, 9 сентября, ученикам из малообеспеченных семей СОШ № 1 вручили 25 планшетов. Стоит отметить, что данную школу посещают 98 детей из 52 многодетных и малообеспеченных семей. Им было предоставлено 24 школьных компьютера. На деньги из общеобразовательного фонда было приобретено 32 компьютера, из которых 12 уже раздали детям из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того, дети получили 7 веб-камер и 4 сим-карты. - Ранее мы отдали детям 24 компьютера, которые стояли в школе. Сегодня мы вручаем 25 планшетов, купленных на средства из республиканского бюджета. Также ждем поставки ноутбуков, которые вручим остальным детям, - рассказал директор СОШ № 1 Толеген Темешов. Родители были рады, потому что таким образом они смогут решить проблему с обучением. - У нас в семье трое детей учатся из дома, в основном с телефона. Сегодня нам предоставили планшет, это значительно облегчит процесс обучения. Спасибо огромное руководству школы за то, что помогают нам, - говорит мама ученика СОШ №1. На сегодня в СОШ №1 обучаются 1270 детей, из них 608 учеников 1-4 классов по инициативе родителей посещают занятия, остальные дети учатся дома.