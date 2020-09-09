Операции были проведены двум актюбинцам, больным циррозом печени, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Актюбинские врачи впервые провели операции по трансплантации фетальных клеток   Ранее подобные операции проводились лишь в г. Нур-Султан. По словам профессора ЗКМУ имени Марата Оспанова Самата Сапарбаева пациентам применены фетальные гепатоциты. - Спектр клеточной терапии очень большой, начиная от заболеваний печени, сахарным диабетом, заканчивая тканями и кожей. Я думаю, что новое направление  клеточной терапии позволит жителям Актюбинской и Западно-Казахстанской областям иметь доступ к высокотехнологичным методам лечения и значительно повысит уровень качества жизни, - подчеркнул он. Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетил пациентов, пожелал им скорейшего выздоровления, а высококлассным специалистам - успехов в работе. Актюбинские врачи впервые провели операции по трансплантации фетальных клеток Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.