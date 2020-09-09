Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

По информации РГП "Казгидромет", 10 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. В Атырау ожидается дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +17. 26 градусов тепла ожидается днем в Актау. В регионе ожидается дождь с грозой. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют дождливую погоду, днем +20 градусов, ночью +13.