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Социум

Городской железнодорожный экспресс планируют запустить в Актобе

Он будет курсировать между 41-м разъездом и станцией Жинишке. Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Такую идею озвучили на казахстанском форуме урбанистов, прошедшем в Актобе. Планируется запуск мобильного состава «Актобе экспресс», который будет курсировать внутри города между 41-м разъездом и станцией Жинишке. Общая протяжённость маршрута составит 18 километров, на котором предусмотрено 11 остановок. Время в пути от конечной до конечной остановки составит всего 30 минут. Вдоль линии обещают благоустроить территорию. Урбанисты уверены, что экспресс разгрузит автобусы, а благоустроенный т
Дана Рахметова
Городской железнодорожный экспресс планируют запустить в Актобе
Он будет курсировать между 41-м разъездом и станцией Жинишке.
Пьяный мужчина пытался доехать из Актобе в Алматы на крыше поезда
Пьяный мужчина пытался доехать из Актобе в Алматы на крыше поезда
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Такую идею озвучили на казахстанском форуме урбанистов, прошедшем в Актобе. Планируется запуск мобильного состава «Актобе экспресс», который будет курсировать внутри города между 41-м разъездом и станцией Жинишке. Общая протяжённость маршрута составит 18 километров, на котором предусмотрено 11 остановок. Время в пути от конечной до конечной остановки составит всего 30 минут. Вдоль линии обещают благоустроить территорию. Урбанисты уверены, что экспресс разгрузит автобусы, а благоустроенный транспортный коридор станет точкой притяжения для развития малого и среднего бизнеса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе

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