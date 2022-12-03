Городской железнодорожный экспресс планируют запустить в Актобе

Он будет курсировать между 41-м разъездом и станцией Жинишке. Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Такую идею озвучили на казахстанском форуме урбанистов, прошедшем в Актобе. Планируется запуск мобильного состава «Актобе экспресс», который будет курсировать внутри города между 41-м разъездом и станцией Жинишке. Общая протяжённость маршрута составит 18 километров, на котором предусмотрено 11 остановок. Время в пути от конечной до конечной остановки составит всего 30 минут. Вдоль линии обещают благоустроить территорию. Урбанисты уверены, что экспресс разгрузит автобусы, а благоустроенный т