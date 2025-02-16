Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Если чувствуете перед кем-то вину, лучшего времени для того, чтобы признать ее и принести свои извинения, не найти: ваши благие намерения обязательно оценят по достоинству и великодушно простят.

Телец

Исповедуя средневековый принцип «Мой дом – моя крепость», позаботьтесь о том, чтобы он был чистым и уютным: наведите порядок и избавьтесь от ненужных вещей, отдав их на благотворительность.

Близнецы

Конфликтов, которые могут возникать буквально из ничего, можно избежать одним-единственным способом: как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно теми, кто будет сознательно искать ссоры.

Рак

Сосредоточиться на решении важного жизненного вопроса поможет уединении: если у вас будет возможность хотя бы ненадолго остаться один на один с собой, мысли образуют стройный ряд и подсажу верное решение.

Лев

Новые знакомства в этот день вряд ли окажутся приятными, поэтому не стоит допускать чужих людей в круг своего общения – лучше под благовидным предлогом отказать им в этом.

Дева

Единственный способ борьбы с грустными мыслями, которые как назло могут одолеть вас в это время – помощь тем, кто в этом нуждается: всегда найдутся люди, которым гораздо тяжелее, чем вам.

Весы

Сегодня вам категорически не рекомендуется волноваться – как известно, все болезни от нервов, и переживания этого дня самым негативным образом могут сказаться на состоянии вашего здоровья.

Скорпион

Претензии близкого человека, которые он неожиданно решится высказать в это время, скорее всего, будут пустыми и необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу.

Стрелец

Нужно максимально осторожно отнестись к предложениям быстрого и непыльного заработка, особенно если оно будет исходить от малознакомых, а потому заведомо не заслуживающих доверия людей.

Козерог

Нельзя давать людям – особенно тем, кто настроен негативно – возможность указывать, командовать и понукать вами: утраченное чувство собственного достоинства негативно скажется на самооценке.

Водолей

Не стоит поддаваться на провокации, которых в этот день будет очень много: об эмоциональной реакции на чужую грубость или хамство, которая вызовет серьезный конфликт, впоследствии придется пожалеть.

Рыбы

Будьте терпеливы со своими детьми сегодня. И также будьте терпеливы с романтическими партнерами. Легко начать препираться из-за общих обязанностей, разделения труда или того, как разделить расходы на что-то. Даже не ходите туда. Сделайте отдых своим приоритетом.

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