Гороскоп на 17 февраля для всех знаков

Не стоит брать на себя работу других людей.

Овен

В работе над сложным, но очень интересным и перспективным проектом используйте упорство и упрямство, свойственные представителям вашего знака – это значительно ускорит решения задач.

Телец

Не стоит брать на себя работу других людей, даже если они настоятельно – и даже слезно – будут просить вас об этом: вместо благодарности они поставят вам в вину любую – даже случайную и незначительную – ошибку.

Близнецы

В какой бы ситуации вы ни оказались, не поддавайтесь желанию исправить ее, решив обмануть близкого человека: ожидаемого результата вы все равно не достигнете, а вот репутацию лжеца – вполне.

Рак

Даже если близкий вам человек поступил неправильно, не спешите набрасываться на него с упреками и критикой – поругать вы его всегда успеете, сейчас же гораздо важнее оказать поддержку в сложной ситуации.

Лев

Важно сдерживать негативные эмоции и не выяснять отношения с окружающими людьми – особенно это касается тех, кем вы дорожите – родных, близких и друзей: до добра это не доведет.

Дева

Как бы вас ни уговаривали сделать что-то против вашей воли, не поддавайтесь давлению: вы очень быстро пожалеете о том, что проявили мягкотелость и не настояли на своем, хотя могли это сделать.

Весы

Время благоприятно для достижения договоренностей с любыми – даже самыми упорными и упоротыми – оппонентами, главное, задействовать дипломатическими качествами, которыми наделили вас звезды.

Скорпион

Решать любой сложный вопрос нужно без давления на собеседника: дайте ему возможность самому прийти к важному выводу самостоятельно, но тихонько «подтолкнуть» его к нему не только можно, но и нужно.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам немного «отодвинуть» основную работу на второй план и уделить время своему хобби – вам удастся не только немного передохнуть и восстановить силы, но и создать настоящий шедевр.

Козерог

Сложатся максимально благоприятные условия для реализации самых сложных профессиональных проектов – не стоит терять счастливый шанс, откладывая работу над ними в долгий ящик.

Водолей

Ощутив, что в отношениях с любимым человеком наметилась проблема, последуйте совету психологов: не загоняйте ее внутрь, а проговорите вслух: обсудив сложившуюся ситуацию, вы найдете из нее выход.

Рыбы

Время благоприятно для того, чтобы обратиться к парикмахеру или стилисту, которых вы давно не посещали – похоже, ваш образ нуждается в коррекции, которую желательно провести именно в эти дни.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, мечты которых осуществятся до конца зимы.