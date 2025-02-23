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Культура

Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Нежелательно браться за несколько дел сразу.
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Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Овен 

За серьёзные проекты сегодня лучше не браться – вам все равно не удастся достичь желаемого результата, а вот подготовиться к работе над ними не только можно, но и нужно – вам удастся учесть все тонкости и нюансы.

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Телец 

Нежелательно браться за несколько дел сразу: во-первых, погоня за несколькими зайцами еще никого до добра не доводила, а во-вторых, это может не понравиться коллегам, которые сочтут вас карьеристкой.

Близнецы 

Идеи, пришедшие в голову в этот день, могут оказаться весьма перспективными и продуктивными, главное – чтобы не сглазить – не рассказывать о них окружающим вас людям – даже близким друзьям.

Рак 

Энергию, отпущенную нам сегодня въездами и природой, необходимо тратить разумно – не старайтесь сделать все и сразу: лучше определиться с приоритетами, составить подробный план и тщательно ему следовать.

Лев 

Сегодня склонным к транжирству представителям вашего знака необходимо проявить разумную экономию: никто не заставляет вам отказываться от необходимого, но лишим вполне можно пренебречь.

Дева 

От принятия важного профессионального или жизненного решения в этот день лучше отказаться: вам не удастся объективно взвесить все за и против, поэтому оно с большой долей вероятности окажется ошибочным.

Весы 

Неуемному желанию действовать необходимо противопоставить спокойный, постепенный и упорядоченный алгоритм работы, который позволит сделать гораздо больше, чем получилось бы, "включи" вы напор и натиск.

Скорпион 

Зло шутить над окружающими вас людьми нельзя в любой день, но сегодня это может быть особенно опасным: обида, которую затаит высмеянный вами человек, рано или поздно обернется по отношению к вам неприятностями.

Стрелец 

Не стоит хвататься ничем – ни своими профессиональными достижениями и успехами в личной жизни, в противном случае чья-то зависть и недоброжелательство могут разрушить все, что у вас есть сейчас.

Козерог 

Постарайтесь избежать бесцельного времяпрепровождения в виде пустопорожних разговоров и посещения социальных сетей – это займет гораздо больше времени, чем вы можете себе позволить.

Водолей 

Не стоит встречаться с близким человеком, если, конечно, вы не живете вместе: романтическое свидание вопреки ожиданиям может вылиться в ссору, после которой трудно будет примириться.

Рыбы 

Нынешний день необходимо провести подальше от начальства: велика вероятность попасть под его горячую руку, в результате чего вы можете получить нежелательное задание, а премию, наоборот, потерять.

Ранее астролог рассказала, что нельзя делать в марте знакам зодиака.

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