Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника участка подрядной организации АО «Уральскводстрой». remont_setei Напомним, в первой декаде мая началась реконструкция второй и седьмой тепломагистралей протяженностью 3,302 км. В связи с ремонтными работами жители центральных улиц остались без горячей воды. Под отключение попали 349 жилых дома и 44 социальных объекта. Полная замена труб была начата еще в прошлом году по проспекту Евразии, однако подрядчики АО «Уральскводстрой»  не успели завершить реконструкцию на пересечении улиц Кердери и Алмазова до отопительного сезона. - В первой декаде мая мы продолжили работу,  - сказал начальник участка Зайдулла БЕРКАЛИЕВ. -  Протяженность этого участка составляет почти 200 метров. На сегодняшний день работы завершены на 50%. Планируем завершить к первой декаде июля. Также на брифинге заместитель начальника ПТО АО «Жайыктеплоэнерго» Нина АБИЛОВА рассказала, что АО «Жайыктеплоэнерго» был произведен перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению. - Перерасчет делался с учетом фактической температуры наружного воздуха, в основу которой заложена зависимость объемов тепловой энергии, необходимой для отопления 1 м2, от температуры наружного воздуха. Температура наружного воздуха предоставлена филиалом РГП «Казгидромет» по области.  При средней расчетной температуре наружного воздуха за отопительной сезон, равной (-) 5,8 градуса, фактическая температура наружного воздуха составила  (-) 2,94 градуса. - Сумма возврата потребителям за 1 квадратный метр отапливаемой площади составляет 25,61тенге/м2. Перерасчет платы за тепловую энергию уже произведен, в квитанциях за май текущего года указаны суммы перерасчета, - заверила  Нина АБИЛОВА.