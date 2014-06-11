Авария произошла сегодня, 11 июня, приблизительно в 9:30 близ водно-спасательной станции, что возле турбазы "Динамо". Как утверждает водитель "ВАЗ-2113", он ехал в сторону центра города, когда на въезде на мост его подрезала машина и он не справился с управлением. Чтобы избежать аварии, водителю пришлось прижаться к бордюру, но из-за мокрого асфальта, дорога была очень скользкой. В результате из-за удара о бордюр, машину выбросило в кювет на противоположную сторону. Водитель и пассажир не пострадали. Фото Медета Медресова