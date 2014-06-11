Популярный певец Сергей Лазарев выложил в свой Instagram самый яркий момент его выступления на премии "МУЗ-ТВ. Эволюция" – импровизированный выстрел в сердце. Все произошло настолько быстро, что гости церемонии и журналисты не сразу поняли, откуда взялся "кетчуп на животе" артиста.
Из телевизионной версии церемонии этот миг вырезали. Или попросту операторы не успели среагировать и снять выстрел. Теперь все встало на свои места. Промах неудавшегося снайпера, целившегося в сердце, а попавшего гораздо ниже, со смехом прокомментировал сам Сергей.
"В телеверсии сам этот момент выстрела не сняли... вот вам фото.... "Не в самое сердце" или у меня сердце от нервов куда-то ниже спустилось)))))) или надо переименовать песню на "В самую поджелудочную железу"!!!" – написал в своем микроблоге талантливый артист, умеющий посмеяться над собой.
Шутки шутками, но выглядит это все несколько устрашающе. "Маму предупредил заранее, а то боюсь представить что бы с ней случилось, если бы она не знала об этом эффекте", – признался в Instagram Лазарев, не побоявшийся встать на линию огня.
Сергей в этот вечер получил желанную награду. "Я счастлив!! я так хотел тарелочку именно в этой номинации!!! "Лучшее концертное шоу" ! Шоу "Лазарев." в Олимпийском не состоялось бы без моей команды", – растроганно написал победитель на своей персональной страничке.
К слову, приятель Сергея и вечный его соперник Дима Билан тоже отличился на церемонии "МУЗ-ТВ" своим "мокрым" выступлением. Артист пел свой хит "Малыш", стоя в кольце из струй воды. В кульминационный момент песни, чего ждали весь номер собравшиеся на премии, Билан встал под этот импровизированный "холодный душ" и вымок до нитки.
"Я вот что хочу сказать: мне мыло очень круто под этим ливнем ,в такую то жару удовольствие самое –самое !) – похвастался в своем Instagram Дима. – Главная опасность была в том что "боди Пак " и микрофон не намокли иначе ..в общем звук бы поплыл ) удивительная вчера была премия ! Я в восторге от атмосферы и интересной сценографии ! Спасибо огромное идеям @arman_dav ! И Олегу Боднарчуку !"
