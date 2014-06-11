Популярная певица Дженнифер Лопес не будет присутствовать на торжественном открытии чемпионата мира по футболу в Бразилии. С чем связана причина отказа и не повлияло ли на ее решение расставание с молодым любовником Каспером Смартом, не сообщается.
Известная латиноамериканская исполнительница, танцовщица, актриса Дженнифер Лопес вместе с рэпером Pitbull и бразильской исполнительницей Клаудиа Лейтте специально записала официальный гимн турнира. Композиция получила название We are one ("Мы едины"). Однако знаменитая дива не сможет приехать на стадион в Сан-Паулу 12 июня, поэтому на открытии турнира между Бразилией и Хорватией песню исполнят ее коллеги вдвоем.
"К сожалению, Дженнифер Лопес не приедет на открытие чемпионата мира в этом году", – говорится в заявлении, которое распространил ее представитель. Что послужило решением отказаться от выступления, не сообщается.
Рэпер Pitbull поделился, что для него было большой честью присоединиться к Дженнифер Лопес и Клаудии Лейтте, чтобы записать песню, открывающую чемпионат. "Я искренне верю, что эта замечательная игра и сила музыки помогут объединить людей", – сказал он. Впрочем, самих артистов эта песня, похоже, не объединила. Будет ли кто-нибудь заменять латиноамериканку на открытии чемпионата, пока неизвестно.
Как оказалось, записанная трио песня не очень-то понравилась бразильской публике, помешанной на музыке в жанре босса-нова. Поют артисты в основном на английском и испанском языках, поскольку их композиция направлена на массового слушателя. На родном португальском Лейтте поет лишь несколько секунд в конце песни, что и вызвало негодование, сообщает The Guardian.
Незадолго до сообщения об отказе выступать в Бразилии Дженнифер Лопес подтвердила информацию о своем расставании с бойфрендом Каспером Смартом. Впрочем, пока рано судить, является ли это причиной ее решения.
Традиция записывать песню, открывающую чемпионат, пошла с 1966 года. Тогда соревнования, проходившие в Англии, открыла композиция, посвященная символу чемпионата – льву Вилли. Четыре года назад хитом стала песня Шакиры Waka Waka, записанная специально для чемпионата в ЮАР.
