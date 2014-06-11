Поклонники американских горок постоянно ищут новый способ пощекотать себе нервы. Для таких сорвиголов в 2016 году в городе Орландо, штат Флорида (США), откроется новый аттракцион Skyplex, в котором будут расположены самые высокие американские горки в мире, представляющие из себя 173-метровую башню, обвитую железными путями. Polercoaster (название этих американских горок) будет являться частью огромного комплекса площадью 495 тысяч квадратных метров. В этом комплексе будут располагаться рестораны, магазины и другие развлекательные аттракционы. Но самым главным в нем, конечно же, станут сами американские горки, скорость вагонеток на которых будет достигать почти 105 километров в час. Посетителей ожидает трехминутная поездка по треку общей длиной в 1584 метра. Аттракцион будет чем-то напоминать «Стратосферу», высочайшую башню, установленную в Лас-Вегасе. Однако Polercoaster будет не только поднимать посетителей на большую высоту, чтобы те смогли осмотреть окрестности Орландо, но и с невероятной скоростью будет спускать их вниз. Стоимость Skyplex составляет 200 миллионов долларов.