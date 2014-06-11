Крупнейший оператор связи Японии анонсировал первое в мире устройство аутентификации на базе SIM-карты или, другими словами, беспроводную технологию, которая может заменить SIM-карту вашего телефона и стать вашим идентификатором для самых разных сервисов. На сегодняшний день NTT Docomo Portable SIM с поддержкой Bluetooth и NFC существует в виде прототипа размером с кредитную карту. В будущем телекоммуникационная компания планирует уменьшить устройство до размеров носимой электроники по типу браслетов. Демонстрация «портативной симки» прошла в ходе выставки мобильных технологий Mobile Asia Expo в Шанхае. Представители NTT Docomo показали журналистам The Verge, как их разработка помогает смартфонам без SIM-карты осуществлять телефонные звонки и менять пользовательские профили одним касанием. Чтобы передать телефону идентификатор абонента, достаточно прикоснуться к нему устройством Portable SIM. Гаджет можно использовать для разблокировки своих персональных данных на таких мобильных устройствах, как планшетники и смартфоны. Устройство также может хранить в своей памяти учетные данные пользователя и открывать доступ к различным интернет-сервисам. NTT Docomo планирует распространить эту технологию на автомобили и электронные дверные замки. В целях безопасности, при разрыве Bluetooth-соединения процесс аутентификации прекращается. NTT Docomo запатентовала Portable SIM, боясь, что конкуренты захотят перенять ее технологию для использования в качестве альтернативы устаревающему стандарту SIM. Учитывая прошлые войны за права на смену формата SIM-карты, будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий вокруг этой технологии.