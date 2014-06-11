Проект нового Уголовного кодекса одобрил Парламент. Таким образом закон считается принятым и направляется на подпись Главе государства, сообщает корреспондент Tengrinews.kz
В ходе пленарного заседания нижней палаты мажилисмены не стали возражать против предложения Сената Парламента исключить из санкций 45 статей проекта нового Уголовного кодекса дополнительное наказание в виде конфискации имущества и согласились со всеми поправками верхней палаты.
"В целях гуманизации уголовного законодательства из ряда санкций статей особенной части кодекса в качестве дополнительного наказания исключается конфискация имущества", - проинформировал коллег депутат Нурлан Абдиров, представляя на пленарном заседании нижней палаты поправки, которые внесли сенаторы в проект Уголовного кодекса.
Абдиров также рассказал, что сенаторами уточнены статьи, касающиеся нарушения равноправия граждан, незаконного использования денег банка и статья, предусматривающая ответственность за незаконное получение кредита и нецелевое использование бюджетного кредита. Кроме того, внесены поправки уточняющего характера об организации и участии в деятельности запрещенных общественных религиозных объединений.
Также он сообщил, что для предотвращения создания ложной видимости торговли ценными бумагами и деяний, которые могут причинить крупный ущерб гражданам, организациям и государству, в целях недопущения умышленно незаконной передачи инсайдерской информации третьим лицам, внесены новые статьи, закрепляющие ответственность за манипулирование на рынке ценных бумаг и незаконные действия в отношении инсайдерской информации.
Абдиров проинформировал, что Сенат внес поправку в Трудовой кодекс в части установления запрета на вовлечение в трудовую деятельность с детьми для лиц осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности.
Напомним, в заключении комитета верхней палаты по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам отмечается, что "в целях гуманизации уголовного законодательства" конфискация имущества как вид дополнительного наказания исключается из санкций 45 статей.
Как уже отмечалось ранее, в новом проекте УК ужесточается уголовная ответственность за коррупционные преступления. Предусмотрен пожизненный запрет на право занимать определенные должности лицам, осужденным за совершение коррупционных преступлений, усилены санкции за взяточничество.
Усиливаются санкции за преступления против несовершеннолетних. Вводится пожизненный запрет на право заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, осужденным за преступления сексуального характера в отношении малолетних.
"Рабочей группой Мажилиса были полностью одобрены концептуальные нормы проекта об установлении пожизненного запрета на работу с детьми лицам, осужденным за совершение сексуальных преступлений против несовершеннолетних, а также на занятие должностей на госслужбе осужденным должностным лицам", - сообщал первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.
"В целом усиливается ответственность за наиболее опасные деяния, вызывающие широкий общественный резонанс против мира, безопасности, человечества, террористические, экстремистские преступления, преступления сексуального характера против несовершеннолетних и организованную преступность. За эти деяния исключается применение институтов условного осуждения, условно-досрочного освобождения, амнистии и так далее", - добавил Меркель.
И это лишь некоторые новшества. В проект УК вводится также запрет на назначение лишения свободы за совершение экономических преступлений, если виновным лицом будет полностью возмещен причиненный его деянием ущерб.
Вводится специальная глава о медицинских преступлениях, в том числе об уголовной ответственности за незаконный оборот фальсифицированных лекарственных средств.
Также вводится отдельная глава о компьютерных преступлениях. Усиливается уголовная ответственность за проявление экстремизма и терроризма, распространение радикальных идеологий, в том числе с использованием новых технологий.
Ранее сообщалось, что в проекте также изменен максимальный срок ареста за уголовный проступок, ранее предполагалось, что этот максимальный срок будет 6 месяцев, в новом варианте определен срок до 3 месяцев.
Кроме того, проектом кодекса вводится уголовная ответственность за участие в иностранных вооруженных конфликтах, эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Кроме того, внесена статья, предусматривающая суровое наказание за сепаратистскую деятельность.