ЧП случилось сегодня, 11 июня, примерно в половине шестого вечера, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за сильного ветра огромное дерево вырвало с корнем. Оно упало на проезжую часть на улице Сарайшык. derevo_upalo5 Упавшее дерево задело электрические провода и повредило светофор. Жертв и пострадавших нет. Из-за того, что дерево закрыло проезжую часть, на перекрестке улиц Сарайшык и Айтиева образовался затор. На регулирование движения на этих улицах прибыли сотрудники УАП. В это время на тротуар по улице Айтиева рухнуло еще одно дерево. Напомним, на 11-12 июня Казгидромет давал штормовое предупреждение на территории ЗКО с сильным ветром и дождем.   В эти дни по городу Уральск и местами по области ожидается гроза и усиление ветра до 15-20 метров секунду. derevo_upalo4 derevo_upalo1 derevo_upalo derevo_upalo3 derevo_upalo2 Медет МЕДРЕСОВ Фото автора